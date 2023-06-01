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Ксения Бородина высказалась о финансовой помощи бывшего мужа

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не нуждается в финансовой помощи бывшего мужа

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина заявила в беседе с mk.ru, что не нуждается в финансовой помощи бывшего мужа Курбана Омарова.

По мнению Бородиной, задача Омарова как отца общаться с дочерью. Она отметила, что иногда это происходит.

На вопросы о личной жизни Бородина заявила, что больше не афиширует отношения. «Просто в интервью на тему психологии меня спросили, если ли у меня близкий человек, я ответила, что есть, так из этого раздули целую историю. Превратили этого мужчину в партнера, в того, с кем у меня обязательно должны быть какие-то отношения. А я больше не выставляю свою личную жизнь на всеобщее обозрение и считаю, что это правильно», — рассказала ведущая.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о разводе телеведущей и бизнесмена. Причина разрыва неизвестна. Теледива рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем Бородина перестала делиться подробностями своих романов.

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