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Суд оштрафовал Noize MC за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал рэпера Noize MC на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

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Noize MC/YouTube

Кузьминский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Ивана Алексеева (признан в РФ иностранным агентом) (Noize MC) на 30 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф назначили за отсутствие маркировки иноагента на двух постах на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Noize MC вину не признал и не пришел на суд.

Представитель артиста обратил внимание на то, что посты были размещены не на личной странице музыканта, а на той, которая посвящена его группе и называется Noize MC. «Иноагентом признано ведь физическое лицо, Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а другой, администратор его группы», — сказал адвокат.

О том, что на музыканта составили протокол об отсутствии маркировки иностранного агента, стало известно в середине мая.

Еще в декабре 2021 года СК начал проверку творчества музыканта на предмет экстремизма. После начала спецоперации России на Украине Иван Алексеев покинул Россию. 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес Noize MC в список иноагентов.

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