Виктория Боня прокомментировала слухи о наличии налоговых задолженностей

Блогерша и телеведущая Виктория Боня ответила в беседе с vm.ru о наличии налоговых задолженностей.

Боня заявила, что она является законопослушным человеком, который платит налоги. «Да, я не зарабатываю миллиарды, но если бы это было так, то я никогда бы не стала искать способы обмануть государство ради экономической выгоды. Считаю это неуважением к гражданам своей страны», — рассказала ведущая.

Боня занимается бизнесом — продает свою коллекцию одежды, а также проводит онлайн-марафоны и ретриты. Цены на ее марафоны достигают 100 тыс. рублей.

В апреле сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

В мае стали поступать сообщения о начале проверок некоторых звезд на уклонения от уплаты налогов. Среди них оказались Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Карина Нигай. Сами блогерши опровергли наличие проверок.