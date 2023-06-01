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Пиратские фильмы и музыку разрешили блокировать до суда

Верховный суд постановил, что авторские права будут защищать до исков к пиратам

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Мария Девахина/РИА Новости

Авторские и смежные права можно будет защищать до того, как автор подаст иск по факту «пиратского» размещения в сети фильмов, музыки и др. Об этом сообщает mk.ru. со ссылкой на решение пленума Верховного суда России.

Согласно постановлению, литературные, музыкальные и другие аудио- и видеоматериалы, размещенные в интернете, могут быть заблокированы до начала судебного разбирательства.

Чтобы этого добиться, автор должен будет предоставить в суд документальные свидетельства того, что его произведение используется кем-то другим помимо его воли. Это могут быть скриншоты, аудио- или видеозаписи.

Блокировка войдет в список предварительных обеспечительных мер, защищающих имущественные права заявителя до официальной подачи иска. Блокировку может инициировать Московский городской суд, поскольку основные организации, занимающиеся защитой авторских и смежных прав (Российское авторское общество, Всероссийское общество интеллектуальной собственности и др.) находятся в столице России.

Ранее режиссер Сарик Андреасян ответил Дмитрию Медведеву, одобрившему пиратство.

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