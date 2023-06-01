Дмитрий Тарасов заподозрил Костенко в неверности после операции по увеличению груди

Блогер Дмитрий Тарасов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеоролик, на котором он спрашивает дочь Милану о том, приставали ли мужчины к его жене Анастасии Костенко.

«Мама ходит. Мама, ты где сегодня была? Мне сказали, что к тебе сегодня приставали мужчины. К маме приставал сегодня мужчина. Что мы скажем на это? Это хорошо?» — спросил Тарасов у девочки.

Костенко при этом спросила у супруга, откуда он взял такую информацию. Однако бывший спортсмен проигнорировал жену и продолжил общаться с дочерью.

В мае 29-летняя жена футболиста Дмитрия Тарасова сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания.

Ранее Анастасия Костенко рассказала, как отреагировала на критику матери Дмитрия Тарасова. Костенко заявила, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Более того, по словам модели, мнение матери мужа никак не влияет на ее отношения с футболистом.