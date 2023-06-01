Анна Седокова рассказала о нехватке времени на сына из-за карьеры

Певица Анна Седокова призналась, что для нее довольно трудно совмещать творческую карьеру и воспитание детей. Ее слова цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, она не всегда может уделить внимание своему шестилетнему сыну Гектору. Седокова отметила, что для нее работа важна не меньше, чем воспитание детей. «Я понимаю, что каждой женщине важна ее личная жизнь, и я поняла в какой-то момент, что я артистка, я люблю выходить на сцену, я люблю слушать красивую музыку. И мне кажется, что важно быть собой», — считает она.

При этом певица не переживает из-за нехватки времени на сына. Для Седоковой важно реализовывать себя в творчестве. «Когда ты болен сценой, нет ничего, что может заменить ее: ни отношения, ни любовь. Сцену может заменить только сцена», — призналась звезда.

Анна Седокова — мать троих детей. С 2004 по 2006 год певица была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. В этом браке у них родилась дочь Алина.

В 2011 году Седокова вышла замуж во второй раз – ее избранником стал бизнесмен Максим Чернявский. От этих отношений у экс-солистки «ВИА Гры» есть дочь Моника. В настоящее время девочка живет в США вместе с отцом. В 2017 году Анна Седокова стала мамой в третий раз – у нее родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С 2021 года Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой.