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Россияне предпочитают японское кино для детей советскому

KION: в России вырос спрос на детское кино из Японии

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Аналитики выяснили, как в 2023 году по сравнению с 2022-м изменился спрос на детский контент в России. Данные «Газете.Ru» предоставили представители онлайн-кинотеатра KION.

Согласно исследованию, в первом квартале 2023 года среди детского контента лидерами стали российские проекты — их доля составила 34,4%. На втором месте — контент из США (19,95%), замкнули пятерку лидеров Япония (6,56%), Франция (4,28%) и Южная Корея (3,75%).

В 2022 году соотношение детского контента было несколько иным. В общей доле также лидировали проекты российского производства — 36,02%, на втором месте были американские с 21,49%. Далее шли картины производства СССР (9,63%), Франции (5,81%) и Японии (2,82%).

В топ-5 самых популярных по просмотрам детских фильмов и мультфильмов в 2023 году вошли «Изумительный Морис» (Великобритания), «Энканто» (США), «Детектив Финник» (Россия), «Три кота» (Россия) и «Айнбо. Сердце Амазонии» (Нидерланды).

За детский контент в ходе исследования были приняты проекты сервиса, имеющие возрастное ограничение 0+, 6+, 12+.

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