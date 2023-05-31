Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Земфира* опровергла слухи о получении гражданства Франции

Певица Земфира заявила, что у нее нет французского гражданства

close
100%
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) прокомментировала в Telegram-канале слухи о получении французского гражданства.

Земфира заявила, что она является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет». Она отметила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год. И добавила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти.

Земфира также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации. «Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — отметила певица.

Слухи о получении Земфирой второго гражданства появились 31 мая. Telegram-канал Shot сообщил, что певица якобы стала гражданкой Франции.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников». 10 мая 2023 года Земфира подала иск к Министерству юстиции России с целью оспорить статус иностранного агента. Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из перечня иноагентов 14 июня.

*  признана в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях