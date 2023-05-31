Земфира* опровергла слухи о получении гражданства Франции

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) прокомментировала в Telegram-канале слухи о получении французского гражданства.

Земфира заявила, что она является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет». Она отметила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет уже там год. И добавила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти.

Земфира также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации. «Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — отметила певица.

Слухи о получении Земфирой второго гражданства появились 31 мая. Telegram-канал Shot сообщил, что певица якобы стала гражданкой Франции.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников». 10 мая 2023 года Земфира подала иск к Министерству юстиции России с целью оспорить статус иностранного агента. Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении из перечня иноагентов 14 июня.