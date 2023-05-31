Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Настасья Самбурская высмеяла слухи об уходе из соцсетей на фоне проверки налоговой

Настасья Самбурская пожелала удачи налоговой в проверке ИП актрисы

close
100%
Алексей Майшев/ РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на слухи, что испугалась проверок налоговой службы.

Как рассказала звезда, в сети начали распространяться сведения о том, что она ушла из соцсетей из-за возможной проверки налоговой. Однако она вышла на связь с основного аккаунта и опровергла эти домыслы, высмеяв слова хейтеров.

«Дело в том, что я не проводила никаких марафонов по похудению без голодания. Проблем у меня никаких быть не может. Налоговым органам нужно сейчас убедиться, поднять все договоры моего ИП. Радостно желаю вам удачи, делайте свою работу», — высказалась Самбурская.

Актриса заверила, что у нее нет никаких проблем с соблюдением законодательства, из-за чего она не опасается проверок со стороны налоговой. Также она назвала закономерной проверку в отношении «топовых» медийных личностей.

Ранее Настасья Самбурская анонсировала распродажу личных вещей и нарвалась на критику из-за завышенной стоимости некоторых позиций. Актриса обматерила подписчика, который предположил, что она устраивает распродажу, так как ей не хватает на новый Rolls-Royce.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях