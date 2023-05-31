Настасья Самбурская высмеяла слухи об уходе из соцсетей на фоне проверки налоговой

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на слухи, что испугалась проверок налоговой службы.

Как рассказала звезда, в сети начали распространяться сведения о том, что она ушла из соцсетей из-за возможной проверки налоговой. Однако она вышла на связь с основного аккаунта и опровергла эти домыслы, высмеяв слова хейтеров.

«Дело в том, что я не проводила никаких марафонов по похудению без голодания. Проблем у меня никаких быть не может. Налоговым органам нужно сейчас убедиться, поднять все договоры моего ИП. Радостно желаю вам удачи, делайте свою работу», — высказалась Самбурская.

Актриса заверила, что у нее нет никаких проблем с соблюдением законодательства, из-за чего она не опасается проверок со стороны налоговой. Также она назвала закономерной проверку в отношении «топовых» медийных личностей.

Ранее Настасья Самбурская анонсировала распродажу личных вещей и нарвалась на критику из-за завышенной стоимости некоторых позиций. Актриса обматерила подписчика, который предположил, что она устраивает распродажу, так как ей не хватает на новый Rolls-Royce.