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Кейт Бекинсейл поблагодарила Киану Ривза за помощь на Каннском фестивале

Актриса Кейт Бекинсейл назвала абсолютной легендой Киану Ривза за помощь в Каннах

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Vianney Le Caer/Invision/AP

Актриса Кейт Бекинсейл выразила слова благодарности коллеге Киану Ривзу за помощь на Каннском фестивале. Ее слова цитирует Variety.

По словам звезды, для откровенного наряда, в котором она позировала в Каннах в 1993 году, пришлось приобрести боди. Однако по пути на мероприятие боди расстегнулось, из-за чего у Бекинсейл возникли неприятные ощущения.

«Все застежки в зоне промежности сами собой раскрылись, и боди задернулось, как шторка на роликах. Мне показалось неуместным пытаться решить проблему, когда все мы были на заднем сиденье машины, поэтому я просто тихо запаниковала», — поделилась она.

После этого Бекинсейл пришла на красную дорожку и решила сказать Ривзу, что произошло. По словам актрисы, Ривз даже не до конца понял суть произошедшего, однако сразу бросился на помощь коллеге. «Абсолютная легенда — он бросился спасать меня, не задавая вопросов», — отметила Бекинсейл.

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