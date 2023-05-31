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Автор «Белого лотоса» Майк Уайт подтвердил появление героев первых сезонов в продолжении шоу

Создатель «Белого лотоса» Майк Уайт намерен вернуть в сериал персонажей первых сезонов

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Rip Cord Productions

Создатель сериала «Белый лотос» Майк Уайт признался, что намерен вернуть в шоу героев первых сезонов. Об этом он рассказал в своем новом интервью для The Hollywood Reporter.

По словам шоураннера, «Белый лотос» обладает неисчерпаемым потенциалом и может успешно просуществовать еще несколько сезонов. Также Уайт отметил, что ему интересна идея скрещения героев первых двух сезонов шоу с персонажами будущих сезонов.

«Если все сложится удачно, я думаю, было бы здорово сделать отдельный сезон, в котором соберутся все топовые звезды проекта и любимчики зрителей из первых сезонов», — признался Уайт.

Продюсер и сценарист также отметил, что привычный формат шоу, которое начинается с загадочной смерти одного из героев сезона, может быть изменен.

«Первые два сезона начинались с появление мертвого тела, которое мы идентифицировали в самом финале сезона. Но я думаю, что дальше мы будем пересобирать эту структуру и удивим зрителя новыми сценарными находками», — заявил он.

В конце марта стало известно, что действие третьего сезона «Белого лотоса» может развернуться в Таиланде. Недавно обвиненный в харассменте звезда «Белого лотоса» Абрахам объяснил свое увольнение плохим анекдотом.

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