Дочь Александра Серова ответила на публичную критику матери

Дочь Александра Серова Мишель ответила на публичную критику своей матери Елены Стебеневой, обвинив ее в травле, сообщает «СтарХит».

Звездная наследница отреагировала на критику своей семьи со стороны собственной матери.

«Кто не в курсе — моя мама травит меня уже несколько недель, выливая своим подписчикам всякую грязь. Я молчу и держу все в себе», — написала Мишель в личных соцсетях.

Также дочь Серова отметила, что привыкла к негативным комментариям хейтеров, но ее ранят критические высказывания близких людей.

«Все знают, у меня много хейтеров, которые могут писать, что я кривая, косая, без голоса. На чужих людей я не реагирую. Но мне не все равно, когда я слышу мнения близких людей. Если родные начинают вести себя негативно, я осознаю, что мне плохо», — объяснила она.

Ранее Елена Стебенева рассказала, что дочь не поддержала ее после смерти близкого человека.