Блогершу Акуну Матату уличили в нецензурной рекламе из-за баннера с ягодицами

Волгоградскую блогершу Акуну Матату (настоящее имя Ольга Нечаева) эксперты уличили в нецензурной рекламе из-за баннера с изображением женских ягодиц и слоганом «Вылюби свою кожу». Баннер был расположен напротив Мамаева кургана, уточняет v1.ru.

По словам председателя совета и замруководителя регионального УФАС Ирины Никуйко, к продукту у экспертов вопросов нет, вопросы только к его рекламной кампании. Дело о нарушении рекламного законодательства, уточнила она, уже возбуждено и будет рассматриваться в открытом заседании 2 июня.

На сайте регионального УФАС появился протокол заседания экспертного совета по применению законодательства о рекламе. Согласно данным документа, эксперты рассмотрели сразу несколько жалоб на рекламу продуктов Ольги. «Член Экспертного совета, начальник отдела рекламной деятельности департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Прокофьев отметил, что в Администрацию Волгограда также поступало 3 заявления граждан с жалобами на использование в данной рекламе непристойных образов», — уточняется в протоколе.

Эксперты пришли к выводу, что слова «вылюби» в русском языке нет и оно ассоциируется с существующим нецензурным словом.

Ольга Нечаева рекламировала продукцию бренда самостоятельно, к продвижению она также привлекала таких звезд, как Елена Летучая, Ольга Серябкина и Виктория Боня. Менеджер Ольги Елена заявила, что не знает о деле.

Ранее сообщалось, что блогершу Адель Сергеенкову переехал автомобиль.