Певца SHAMAN обвинили в плагиате клипа популярного американского рэпера

Telegram-канал 136th обратил внимание пользователей сети на схожесть нового клипа SHAMAN на трек «Мед» с видеорядом на песню Дрейка «Falling Back».

«Если в прошлом видео певец SHAMAN разгуливал по Красной площади в кожаном трико, то теперь просто украл клип у Дрейка», — пишет канал.

В своем недавнем клипе SHAMAN по сюжету женится на каждой из своих фанаток, а в конце ролика невесты поднимают музыканта над собой. При этом Дрейк в рамках клипа так же женится на 24 девушках, каждую из которых рэпер приветствовал специальным рукопожатием. Пользователи сети также отметили визуальное сходство двух видеороликов.

«Опять эти копии... Когда уже авторы начнут оригинально творить?»; «Вряд ли он в курсе, кто такой Дрейк»; «Это стандартные композиционные ракурсы на тему свадьбы. Их сотни…» — поспорили между собой комментаторы.

Ранее SHAMAN рассказал, почему не будет делать татуировку.