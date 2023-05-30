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Права на песни группы Queen могут продать за более чем $1 млрд

CNN: Universal Music Group ведет переговоры о приобретении каталога песен Queen за более чем $1 млрд

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RTAngel/Global Look Press

Звукозаписывающая компания Universal Music Group ведет переговоры с Disney Music Group о приобретении каталога песен группы Queen. Об этом сообщает CNN.

По словам источника, переговоры идут «полным ходом». Отмечается, что сумма продажи может превысить $1 млрд. Ожидается, что компании договорятся в течение одного месяца. В случае заключения договора сделка может стать самой большой в истории продажи каталога музыки. Однако представитель Disney Music Group сообщил CNN, что компания не планирует продавать каталог.

Британская рок-группа Queen была основана в 1970 году певцом Фредди Меркьюри, гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором, позже к ним присоединился бас-гитарист Джон Дикон.

В декабре 2021 года американский певец Брюс Спрингстин продал права на все свои песни компании Sony Music Entertainment на общую сумму около $550 млн.

В январе 2022 года американский певец Боб Дилан продал полный каталог песен за рекордную сумму около $150-200 млн.

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