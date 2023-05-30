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Оркестр Мариинки под управлением Гергиева выступит у Великой Китайской стены

Симфонический оркестр Мариинского театра даст два концерта у Великой Китайской стены

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Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

2 и 3 июня Симфонический оркестр Мариинского театра выступит у Великой Китайской стены, сообщает «Российская газета».

Во время первого представления в Китае гости мероприятия услышат увертюру из «Руслана и Людмилы» Глинки, марш из «Любви к трем апельсинам» Прокофьева, «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, отдельные фрагменты из знаменитых балетов Чайковского и Стравинского «Щелкунчик» и «Жар-птица».

Второй концерт включит в себя увертюру к опере «Вильгельм Телль» Россини, сюиту из балета «Щелкунчик» Чайковского, сюиту из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и увертюру «Римский карнавал» Берлиоза. В выступлении примут участие солисты из Китая, которые исполнят каватину Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Россини и известную китайскцю песню «Тоска бродяги по дому».

Ранее сообщалось, что Гергиев выступил на открытии Международного фестиваля «Звезды белых ночей».

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