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Анастасия Волочкова пожаловалась на шум от сбитого рядом с ее поселком беспилотника

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что неподалеку от ее дома сбили беспилотник

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на громкий шум от сбитого рядом с ее загородным домом беспилотника. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

«Два часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас неподалеку просто воинская часть. Оказывается, рядом сбит беспилотник», — заявила Волочкова.

Она добавила, что ей начали звонить знакомые и справляться о ее самочувствии. Танцовщица заверила близких, что чувствует себя хорошо. Однако, по словам Волочковой, она сильно испугалась и после инцидента спать уже не могла.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

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