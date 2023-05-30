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Никита Михалков на съемках «Утомленных солнцем» сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки

В кстовском музее рассказали, как Никита Михалков пошутил над чиновником на съемках «Утомленных солнцем»

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Максим Блинов/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков на съемках фильма «Утомленные солнцем» ради шутки решил сымитировать поджог дачи чиновника. Об этом рассказала специалист кстовского Музея кино при Центральной библиотеке имени Пушкина Оксана Халикова в разговоре с «АиФ».

«Для съемок «Утомленных солнцем» задействовали дачу крупного чиновника – ее преобразили, подкрасили, увеличили веранду. А после съемок эту дачу захотел купить другой чиновник. Михалков вместе со своими друзьями решили пошутить и сказали тому: «Дачу будут сжигать. Так нужно по сценарию». И чиновник побежал к главе города – мол, надо просить губернатора, чтобы этого не делали», — вспомнила Халикова.

Градоначальник, в свою очередь, подыграл режиссеру и заявил чиновнику, что дачу все-таки сожгут, так как этого захотел Михалков. По словам специалиста кстовского Музея, кинематографист сымитировал поджог дачи при помощи фейерверков и другой пиротехники.

Ранее Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России. По словам режиссера, приходящие в музей дети первым делом видят мультик, в котором «единственный человек, который пришел и поменял грязь, мерзость и ужас» в стране – это Ельцин. Михалков также заявил, что 90-е не были единственной хорошей эпохой в жизни Российской Федерации.

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