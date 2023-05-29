Актера мыльных опер нашли задушенным в сундуке

44-летнего актера, звезду бразильских «мыльных опер» Джефферсона Мачадо нашли задушенным и похороненным в деревянном сундуке через четыре месяца после исчезновения. Об этом сообщает TooFab со ссылкой на местные СМИ.

Под подозрением в убийстве знакомый Мачадо, на территории арендованного дома которого под Рио-де-Жанейро полицейские нашли тело. По словам адвоката семьи погибшего Хайро Магальеса, у тела актера руки были связаны над головой, а на шее была видна странгуляционная борозда, что может говорить об удушении.

Члены семьи Мачадо не подозревали о его исчезновении, пока некая общественная организация не сообщила им, что восемь собак актера остались без присмотра в его доме. Все время после исчезновения с телефона актера семье продолжали поступать сообщения о его жизни с нехарактерными для Мачадо ошибками. Мать артиста Мария заявила прессе, что в последний раз слышала голос сына 29 января, после этого человек, предположительно, завладевший его телефоном, отказывался от звонков.

Ранее сообщалось, что 22-летний рэпер MoneySign Suede был убит в тюрьме.