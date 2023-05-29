Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актера мыльных опер нашли задушенным в сундуке

Бразильского актера Джефферсона Мачадо нашли задушенным и похороненным

close
100%
Jeff Machado/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

44-летнего актера, звезду бразильских «мыльных опер» Джефферсона Мачадо нашли задушенным и похороненным в деревянном сундуке через четыре месяца после исчезновения. Об этом сообщает TooFab со ссылкой на местные СМИ.

Под подозрением в убийстве знакомый Мачадо, на территории арендованного дома которого под Рио-де-Жанейро полицейские нашли тело. По словам адвоката семьи погибшего Хайро Магальеса, у тела актера руки были связаны над головой, а на шее была видна странгуляционная борозда, что может говорить об удушении.

Члены семьи Мачадо не подозревали о его исчезновении, пока некая общественная организация не сообщила им, что восемь собак актера остались без присмотра в его доме. Все время после исчезновения с телефона актера семье продолжали поступать сообщения о его жизни с нехарактерными для Мачадо ошибками. Мать артиста Мария заявила прессе, что в последний раз слышала голос сына 29 января, после этого человек, предположительно, завладевший его телефоном, отказывался от звонков.

Ранее сообщалось, что 22-летний рэпер MoneySign Suede был убит в тюрьме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях