Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пройдет фестиваль народной песни «Добровидение»

110 коллективов из России и дружественных стран выступят на «Добровидении»

close
100%
Официальный сайт фестиваля «Добровидение»

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня пройдет восьмой Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета фестиваля, депутата Государственной думы Олега Нилова.

Всего на «Добровидении» выступят 110 коллективов из более чем 50 регионов России, а также из дружественных стран, в том числе Индии и Китая. По словам Нилова, в программе примут участие Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова, а также артисты из Донбасса.

Главный режиссер фестиваля, декан факультета режиссуры и продюсерского мастерства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Аскольд Конович обратил внимание, что смотр начнется в день рождения Петра I. В гала-концерте, по его словам, будет задействовано около 30 коллективов и исполнителей — почти 700 человек. «Это мощнейшее мероприятие, которое будет идти около четырех часов. Условно мы называем его по смыслу песней Иосифа Давыдовича Кобзона, который эту песню начнет петь на экране, а потом подхватят все участники, «Что же такое мы». Это очень важный момент для фестиваля», — уточнил режиссер.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 июня в Парке Горького пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях