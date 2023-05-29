В Петербурге пройдет фестиваль народной песни «Добровидение»

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня пройдет восьмой Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета фестиваля, депутата Государственной думы Олега Нилова.

Всего на «Добровидении» выступят 110 коллективов из более чем 50 регионов России, а также из дружественных стран, в том числе Индии и Китая. По словам Нилова, в программе примут участие Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор имени Массалитинова, а также артисты из Донбасса.

Главный режиссер фестиваля, декан факультета режиссуры и продюсерского мастерства Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Аскольд Конович обратил внимание, что смотр начнется в день рождения Петра I. В гала-концерте, по его словам, будет задействовано около 30 коллективов и исполнителей — почти 700 человек. «Это мощнейшее мероприятие, которое будет идти около четырех часов. Условно мы называем его по смыслу песней Иосифа Давыдовича Кобзона, который эту песню начнет петь на экране, а потом подхватят все участники, «Что же такое мы». Это очень важный момент для фестиваля», — уточнил режиссер.

Ранее сообщалось, что 3 и 4 июня в Парке Горького пройдет московский детский фестиваль искусств «Небо».