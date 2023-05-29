Лидера Rammstein Тилля Линдеманна обвинили в добавлении наркотиков в напиток поклонницы

Женщина по имени Шелби Линн утверждает, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн подсыпал наркотики в ее напиток. Об этом пишет Chaoszine.

По словам Линн, ее выбрали в составе группы девушек, которых разместили перед сценой на выступлении коллектива в Вильнюсе. Один из знакомых Линдеманна позвал ее и сказал, что артист хотел бы с ней встретиться.

По словам женщины, Линдеманн вошел в комнату, налил ей и другим присутствующим девушкам алкоголь. Музыкант попросил девушек выпить и после этого выйти к сцене. Линн заявила, что во время концерта она была совершенно не в себе и мало что помнит.

Поклонница музыканта призналась, что не имеет весомых доказательств того, что ей были подсыпаны наркотики. По ее словам, Линдеманн попросил ее заняться с ним сексом и отреагировал «с яростью» на отказ.

Анна Якина, менеджер и жена Питера Тэгтрена, который ранее участвовал в музыкальном проекте Lindemann, прокомментировала заявление Линн. По ее словам, ранее еще несколько женщин обвинили Линдеманна в подобном поведении.