В Киеве испортили мемориальную доску на фасаде дома-музея Булгакова

Неизвестные облили красной краской новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова в Киеве. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

«Уже новую мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Михаила Булгакова неизвестные облили красной краской», — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее «Страна.ua» сообщала, что мемориальная доска в честь Михаила Булгакова на фасаде музея в Киеве была обновлена. С нее убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Вместо нее появилась новая подпись на украинском языке: «В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

По информации издания, музей согласовал данные изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем. Отмечается, что текст решили изменить «по инициативе коллектива» и согласно закону об украинизации.

Мемориальная доска Булгакову в Киеве была установлена 9 февраля 1982 года.

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