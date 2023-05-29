Иосиф Пригожин рассказал о предвзятом отношении к Валерии до знакомства с певицей

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ признался, что недолюбливал певицу Валерию до личного знакомства с ней.

Еще до знакомства с супругом и работы с ним Валерия выиграла в конкурсе «Утренняя звезда», в котором также принимала участие подопечная Пригожина. «Когда я слышал Валерию, то переключал радио. Терпеть ее не мог одно время. Я сам был удивлен. Это было неожиданно для меня, что в жизни может так все обернуться», — вспоминает продюсер.

По словам Пригожина, его отношение к артистке изменилось после того, как они начали общаться. Через некоторое время у продюсера возникли чувства к Валерии, и они поженились, некоторое время скрывая свой брак.

Звезда и продюсер вместе с 2004 года, совместных детей у них нет. В предыдущих браках у обоих родились трое детей. Пригожин считает наследников жены родными детьми и поддерживает с ними теплые отношения. У Валерии хорошие взаимоотношения с бывшими возлюбленными супруга, однако ее дети не общаются с отцом Александром Шульгиным.