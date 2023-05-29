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Тейлор Свифт намекнула на причину расставания с Джо Элвином в своей новой песне

Тейлор Свифт намекнула, что рассталась с Джо Элвином из-за его нежелания жениться

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Global Look Press

Певица Тейлор Свифт выпустила композицию под названием «You're Losing Me». В ней звезда намекнула на причину расставания с Джо Элвином, пишет E! News.

Фанаты предположили, что Элвин не захотел вступать в брак с артисткой, поскольку в песне Свифт поется: «Я лучшая на этой вечеринке / И я бы тоже не вышла за меня замуж / Патологическая угодница людям, / Которая только хотела, чтобы вы увидели ее». Также в композиции есть упоминание о расставании с возлюбленным и признание, что Свифт оставила лучшие пожелания избраннику.

В апреле этого года стало известно о том, что Тейлор Свифт рассталась с актером Джо Элвином после шести лет романа. Спустя месяц после новостей о разрыве появились сообщения о романе певицы с рок-музыкантом и фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли. По данным инсайдеров, они встречаются уже больше двух месяцев и «безумно влюблены друг в друга».

Несколько недель назад Тейлор Свифт и Мэтти Хилли застали в ресторане в отеле Casa Cipriani в Нью-Йорке. По данным инсайдеров, пара «обнималась и целовалась», однако делала это сдержанно, поскольку с ними были музыкант Джек Антонофф и охранники.

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