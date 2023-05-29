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Умер актер и каскадер Гари Кент

Умер вдохновивший Тарантино на фильм «Однажды в Голливуде» актер Гари Кент

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Joe O'Connell/Wikimedia Commons

Актер, режиссер и каскадер Гари Кент скончался в возрасте 89 лет. Об этом пишет NME.

Смерть актера произошла в доме престарелых в Техасе. Новость об уходе из жизни подтвердил сын Кента.

Актер родился в 1933 году в Уолла-Уолла, штат Вашингтон. Первая актерская роль Кента пришлась на 1959 год, и хотя за последующие десятилетия он сыграл несколько ролей, он запомнился как каскадер. Кент оставил работу каскадера в результате нескольких полученных травм, после чего работал постановщиком трюков.

Квентин Тарантино вдохновлялся образом Кента, когда разрабатывал сценарий для своего фильма «Однажды в Голливуде». Каскадер стал прототипом персонажа Клиффа Бута, которого сыграл Брэд Питт. Для сценария Тарантино взял интервью у Кента, в котором он рассказал о своей жизни и профессии.

У Кента остались шестеро детей и четверо внуков. Семья выполнит его желание и развеет его прах над Тихим океаном.

Кент работал над такими проектами, как «Побег в никуда», «Дикая семерка», «Боунхилл Роуд», «Мотоангелы ада», «Полет черного ангела».

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