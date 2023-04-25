Умер актер Сэйнт Вон Колуччи, сделавший 12 пластических операций ради сходства с Чимином из BTS

Канадский актер Сэйнт Вон Колуччи скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Колуччи сделал 12 пластических операций, чтобы быть похожим на участника k-pop-группы BTS Чимина. Отмечается, что актер планировал сыграть Чимина в кинопроекте.

close 100% Lee Jin-man/AP

Артист скончался в южнокорейской больнице после осложнений от косметических процедур, которые он перенес несколько месяцев назад. Его представитель рассказал, что накануне Колуччи сделали операцию по удалению имплантатов из челюсти, которые он установил в ноябре 2022 года. Уточняется, что у молодого артиста развилась инфекция из-за имплантатов, и из-за осложнений он был интубирован и скончался несколько часов спустя.

За последний год Колуччи перенес несколько операций, включая операцию на челюсти, имплантаты, подтяжку лица, носа, глаз, бровей, уменьшение губ и некоторые другие незначительные вмешательства. «Ему очень не нравилась своя внешность. У Сэйнта была очень квадратная линия подбородка, и ему не нравилась его форма, потому что он считал его слишком широким и хотел V-образную форму, как у многих азиатов», — отметил представитель актера.