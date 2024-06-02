Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По словам репортера, российский лидер примет участие в серии мероприятий на ПМЭФ, а также выступит на пленарном заседании 7 июня. Зарубин отметил, что Путин, вероятно, будет говорить не только об экономике, но и о ситуации в мире, в частности затронет тему украинского конфликта.

Помимо этого, на следующей неделе ожидается встреча Путина с членами Правительства РФ.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ инкогнито приедут 15 бизнесменов из Италии.