Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Согласно информации из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в указанных регионах началась в 14:33. Что касается Харьковской области, то там сирены воздушной тревоги звучат уже более пяти часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

2 июня взрыв произошел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, а в ночь на воскресенье в Днепре также раздались взрывы на фоне сирен.

Ранее воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов.