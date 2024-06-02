В Греции призвали Северную Македонию к ответу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал от властей Северной Македонии публичного подтверждения приверженности Преспанскому соглашению о смене названия страны. С этим заявлением он выступил в эфире телеканала ERT2, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что исполняющий обязанности премьер-министра Северной Македонии [Талят Джафери] публично подтвердит четко и категорически, что он соблюдает Преспанское соглашение и что название его страны — Северная Македония — используется erga omnes, относительно всех», — заявил он.

На этом условии он заявил, что поддержит вопрос о будущем Северной Македонии на саммите НАТО и призовет «руководство соседней страны» не ставить под угрозу европейский курс Скопье.

«Для нас соглашение имеет много негативных сторон, но одним из его важных аспектов было одно госназвание для всех видов использования. Мы будем требовать абсолютного соблюдения в этом вопросе», — подчеркнул он.

При этом Мицотакис подчеркнул, что соблюдения Преспанского соглашения также требуют США и Евросоюз.

До этого президент Стево Пендаровски признал поражение на выборах в Северной Македонии. Победу одержала его соперница на выборах, Гордана Сильяновска-Давкова.

Пендаровски выразил сожаление, что его концепция «полностью интегрированной в евроатлантические структуры многонациональной Македонии» не получила поддержки избирателей.

В 2018-м Грецией и Македонией было заключено Преспанское соглашение, в результате которого последняя сменила название на Северную Македонию. Целью этого решения для Скопье было добиться отмены греческого вето на вступление в Евросоюз и НАТО. В НАТО Северная Македония вступила в 2020 году, однако затем Болгария сразу же начала блокировать переговоры о вступлении страны в ЕС.

Ранее Северная Македония объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.