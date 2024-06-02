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Ученые выяснили, почему у финских кошек появился «конфетный» окрас

Animal Genetics: из-за мутации у финских кошек появился новый окрас — салмиак

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Ari Kankainen, Wisdom Panel

Генетики выявили мутацию, ответственную за появление нового окраса у финских кошек. Его назвали в честь лакричных конфет «salmiakki», популярных в Финляндии. Исследование опубликовано в журнале Animal Genetics.

Уникальный окрас встречается только у одной популяции беспородных кошек. У них обычно белые шея, грудь, живот и лапы, а волоски на остальном теле темные у основания и белые на кончике. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК семи животных и нашли мутацию вблизи гена KIT, ответственную за окрас.

Этот участок генома отвечает за синтез белка CD117. Он участвует в развитии многих типов клеток, включая клетки крови и пигментные (меланоциты). Варианты гена KIT также отвечают за белый окрас у кошек. У «салмиаковых» кошек была обнаружена крупная потеря участка ДНК в районе гена KIT, которая привела к снижению его активности.

Чтобы подтвердить выводы, ученые провели анализ ДНК еще 180 кошек из Финляндии и трех — с окрасом «салмиак». Также они выяснили, что для проявления нового окраса у кошки должно быть две мутации — от отца и матери.

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