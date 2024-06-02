Названо место возгорания на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе

В пресс-службе Ухтинского нефтеперерабатывающего завода заявили, что возгорание на предприятии произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, завод работает штатно. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что возгорание произошло в ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией. Трое ее сотрудников пострадали в результате произошедшего.

В НПЗ добавили, что в текущий момент на месте работают сотрудники МЧС, выясняются обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

До этого очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте. Пожар на НПЗ тушат 74 специалиста МЧС. Привлечено 22 единицы техники.

Как пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1», перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории НПЗ.

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