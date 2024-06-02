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Американский политолог заявил о массовом переходе бойцов ВСУ на сторону России

Политолог из США Доктороу: украинские бойцы массово переходят на сторону России

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военнослужащие начали массово переходить на сторону РФ. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

Эксперт пояснил, что большое число случаев дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с насильственной мобилизацией в стране. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) «хватают» людей прямо на улицах и не обращают внимания на их протесты, подчеркнул он.

«Вполне логично, что, получая от российских войск сигнал «идите к нам», они так и делают, и переходят на их сторону», — добавил Доктороу.

Как сказал политолог из США, ежедневные потери украинских войск составляют до 1,7 тыс. человек. На этом фоне эксперт признался, что ему страшно представить, что будет с ВСУ после начала масштабного наступления Вооруженных сил РФ на поле боя.

1 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе сотрудники военного комиссариата мобилизовали мужчину с диагностированными олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. По словам его супруги, военно-врачебная комиссия длилась всего 30 минут. При этом представители ТЦК «не захотели разбираться в диагнозе» ее мужа, пожаловалась женщина.

Ранее боец ВСУ, принимавший участие в боевых действиях на Донецком направлении, угнал танк и перешел на сторону российских войск.

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