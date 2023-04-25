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Николай Басков признался, что соседи не разрешают ему заниматься музыкой в квартире

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Николай Басков в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что столкнулся с возмущением соседей своей квартиры.

«В доме я не могу заниматься на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — признался артист. По словам Баскова, он был удивлен, когда впервые услышал критику от соседей в свой адрес, поскольку люди платят деньги, чтобы вживую услышать его голос на концерте.

«Они мне говорят, до какого времени мне можно петь. Это впервые такое в моей жизни», — поделился исполнитель. Басков рассказал, что сейчас строится его загородный дом, в котором он мечтает спокойно заниматься музыкой. Артист отметил, что строительство затянулось, и он не может назвать срок переезда.

«Очень большие задержки, очень большие попадания произошли с грузом, потому что некоторые вещи арестовали и не везут их», — объяснил Басков.

Ранее Николай Басков заявил, что никогда не делал пластических операций. При этом артист не скрывает: он обязательно обратится к пластическим хирургам за помощью, если возникнет необходимость.

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