Фильм «Вызов» могут показать в Японии

Японская компания «Пандора» заинтересовалась прокатом в Японии фильма «Вызов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Риэ Накано.

«Пандора» начала 22 апреля в Японии прокат фильма Александра Сокурова «Сказка». Накано заявила, что о фильме «Вызов», снятом в космосе, узнала от журналистов, и хочет его посмотреть. «Я уже запросила российскую сторону и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат», — сказала она.

Также «Пандора» организовала ретроспективу фильмов Сокурова — картин «Русский ковчег», «Одинокий голос человека», «Круг второй», «Камень», «Молох», «Телец» и т.д.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту Международной космической станции. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая отправлялась в космос вместе с режиссером Климом Шипенко.

Ранее сообщалось, что «Вызов» собрал за выходные около полмиллиарда рублей.