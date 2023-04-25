Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм «Вызов» могут показать в Японии

close
100%
Yellow, Black and White

Японская компания «Пандора» заинтересовалась прокатом в Японии фильма «Вызов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Риэ Накано.

«Пандора» начала 22 апреля в Японии прокат фильма Александра Сокурова «Сказка». Накано заявила, что о фильме «Вызов», снятом в космосе, узнала от журналистов, и хочет его посмотреть. «Я уже запросила российскую сторону и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, я бы хотела его выпустить в прокат», — сказала она.

Также «Пандора» организовала ретроспективу фильмов Сокурова — картин «Русский ковчег», «Одинокий голос человека», «Круг второй», «Камень», «Молох», «Телец» и т.д.

«Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту Международной космической станции. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая отправлялась в космос вместе с режиссером Климом Шипенко.

Ранее сообщалось, что «Вызов» собрал за выходные около полмиллиарда рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях