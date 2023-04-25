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Мария Погребняк сообщила о желании помириться с Бледанс после конфликта на «Звездах в Африке»

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Global Look Press

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк в беседе с kp.ru призналась, что готова помириться с Эвелиной Бледанс.

«С удовольствием встречусь с Эвелиной, обнимусь и поболтаю, вспомним с ней шоу, потому что у меня от проекта даже сейчас только положительные эмоции и воспоминания. И это потрясающе», — поделилась Погребняк. Также она утверждает, что никогда не оскорбляла семью телеведущей.

Блогерша призналась, что удивилась тандему Виталия Гогунского и Бледанс на «Звездах в Африке». По словам Погребняк, она всегда хорошо относилась к телеведущей. «Почти в каждом интервью я говорила, что Эвелина – потрясающая женщина, она очень хорошо выглядит в свои 54 года. У нее очень непростая судьба», — высказалась дизайнер.

Во время съемок шоу «Новые звезды в Африке» Бледанс часто конфликтовала с участниками проекта. Одним из самых громких скандалов стала ссора с Погребняк. Телеведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала «силиконовой». Она также отнесла блогершу к тем людям, которые «выглядят на одно лицо».

Также Бледанс пошутила над новым бизнесом Погребняк. Она посчитала, что было бы здорово, если бы блогерша пожертвовала деньги с проекта на благотворительность, нацеленную на помощь людям с синдромом Дауна.

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