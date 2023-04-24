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Пиар-менеджер Натальи Власовой подтвердил, что певица попала в реанимацию без сознания

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Антон Денисов/РИА Новости

Певица Наталия Власова находится в реанимации без сознания, ее планируют ввести в медикаментозную кому. Об этом «Газете.Ru» сообщил пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.

«Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем. В целом, информация, которая есть в СМИ по окружению артистки, правда. Только, вопрос в том, что это за окружение. Потому что, по идее, об этом знаем я, ее мама и близкие родственники от самой Наташи», — сказал Карпов.

Он также добавил, что сейчас врачи и мама Власовой решают, будут ли вводить певицу в искусственную кому.

«Мы сейчас разговариваем с врачами и решаем вопрос с мамой (по поводу медикаментозной комы. – «Газета.Ru»). Наташа лежит без сознания до сих пор», — пояснил Карпов.

Ранее стало известно, что певица и автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Певицу отнесли за кулисы и положили на диван в гримерной. Врачи диагностировали артистке сердечную недостаточность.

В марте сообщалось, что неизвестные расстреляли автомобиль певицы. На кузове транспортного средства были следы от пуль в пяти местах. Власова узнала об инциденте, когда вернулась с сольного концерта. Певица заметила, что ее автомобиль поврежден, и обратилась в полицию.

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