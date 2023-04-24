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Дарья Мельникова призналась, что на работу актрисой ее мотивирует ипотека

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melnikovadsh/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Дарья Мельникова на «Table шоу» пошутила, что ипотека мотивирует ее работать гораздо сильнее других факторов.

«Вообще так меня двинуло в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю», — посмеялась Мельникова.

Артистка напомнила, что воспитывает двоих детей, поэтому ипотека и финансы являются для нее основной мотивацией работать.

Мельникова известна по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». В январе анонсировали продолжение комедии, однако актриса не появится в ней. Мельникова призналась, что ее не взяли. Артистка не знает причины того, почему ее не позвали на съемки, но может догадываться.

Ранее Мельникова сообщила о болезни. Актриса пожаловалась на плохое самочувствие, но не поделилась подробностями болезни. Звезда пошутила, что ее лечению помогают смешные картинки..

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