Матвиенко назвала возможным параллельный импорт зарубежных фильмов

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективы проката зарубежного кино в России. Об этом сообщает ТАСС.

Она заявила, что считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в России зарубежных фильмов.

После начала спецоперации России на Украине в начале 2022 года несколько крупных голливудских студий приостановили прокат своих фильмов в российских кинотеатрах и на онлайн-платформах.

В июле 2022 года стало известно, что Disney и Sony ищут пути для параллельного импорта в РФ.