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Каннский кинофестиваль может остаться без света из-за забастовок на фоне пенсионной реформы

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Mario Anzuoni/Reuters

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» опубликовал заявление на телеканале BFM, в котором предупредил Каннский фестиваль и ряд других мероприятий о возможном отключении электричества из-за забастовок работников на фоне пенсионной реформы. Об этом пишет ТАСС.

«В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при «Формулы-1» Монако, турнир «Ролан Гаррос», фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте», — сказано в сообщении.

Эксперт Анн Крети подчеркнула, что у профсоюза есть технические средства для отключения электричества.

19 апреля протестующие освистали кортеж президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал с визитом на деревообрабатывающий завод Mathis.Также в знак протеста на производстве отключили электричество.

Ранее сообщалось, что Макрон отказался уходить в отставку на фоне протестов французов из-за пенсионной реформы. По его словам, текущая система имеет свои преимущества, поэтому было решено поднять пенсионный возраст, а не менять сам механизм.

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