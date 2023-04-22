Disney закрыла сериал «Сокровище нации» после первого сезона

Корпорация Disney не продлила сериал «Сокровище нации: На краю истории» на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Шоу рассказывает историю героини Джесс (Лизетт Оливера), которая отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть правду о прошлом и спасти потерянное панамериканское сокровище. Оно стало продолжением франшизы «Сокровище нации», в первом фильме которой главную роль исполнил Николас Кейдж.

В каст сериала «Сокровище нации: На краю истории» также вошли Зури Рид, Антонио Сиприано, Джордан Родригез и Джейк Остин Уокер.

Отмечается, что это не первый оригинальный сериал Disney+, который отменили после первого или второго сезона. Та же участь постигла сериалы «Большая шишка», «Могучие утята: Новые правила», Тайное общество мистера Бенедикта», «Дневник будущей женщины-президента» и «Тернер и Хуч».

Ранее сообщалось, что Крис Сандерс может вернуться к озвучке «Лило и Стича» в ремейке. Он озвучил Стича в оригинальном мультфильме, а также был его соавтором и режиссером.