Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Disney закрыла сериал «Сокровище нации» после первого сезона

close
100%
Disney+

Корпорация Disney не продлила сериал «Сокровище нации: На краю истории» на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Шоу рассказывает историю героини Джесс (Лизетт Оливера), которая отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть правду о прошлом и спасти потерянное панамериканское сокровище. Оно стало продолжением франшизы «Сокровище нации», в первом фильме которой главную роль исполнил Николас Кейдж.

В каст сериала «Сокровище нации: На краю истории» также вошли Зури Рид, Антонио Сиприано, Джордан Родригез и Джейк Остин Уокер.

Отмечается, что это не первый оригинальный сериал Disney+, который отменили после первого или второго сезона. Та же участь постигла сериалы «Большая шишка», «Могучие утята: Новые правила», Тайное общество мистера Бенедикта», «Дневник будущей женщины-президента» и «Тернер и Хуч».

Ранее сообщалось, что Крис Сандерс может вернуться к озвучке «Лило и Стича» в ремейке. Он озвучил Стича в оригинальном мультфильме, а также был его соавтором и режиссером.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях