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Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл сыграет главную роль в третьем «Веноме»

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Global Look Press

Звезда сериала «Тед Лассо» Джуно Темпл сыграет главную роль в третьей части супергеройской франшизы «Веном», сообщает Deadline.

Сообщается, что британская актриса ведет переговоры о том, чтобы исполнить одну из центральных женских ролей в новой части фантастической серии. Какого именно персонажа сыграет Темпл пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что к своей роли вернется Том Харди, который также выступит продюсером картины.

Для Темпл участие в третьем «Веноме» не станет дебютной ролью в супергеройском кино: в 2012 она сыграла роль подруги Женщины-кошки в финальной части франшизы Кристофера Нолана про Брюса Уэйна «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Также известно, что Темпл присоединилась к пятому сезону сериала-антологии «Фарго», съемки которого должны закончиться в ближайшее время.

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