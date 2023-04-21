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Количество номинаций премии ТЭФИ увеличат из-за спецоперации

Количество номинаций Национальной телевизионной премии ТЭФИ увеличат в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе ТАСС.

По его словам, происходящие политические события находят отражение в разных телевизионных форматах.

В связи с этим Швыдкой считает, что нужно уделить таким продуктам особенное внимание на грядущей телепремии.

«Важнейшим событием для экрана, да и для нашей жизни, является специальная военная операция на Украине. Это событие находит отражение в самых разных телевизионных форматах — ток-шоу, репортажи, специальные репортажи, фильмы», — цитирует Швыдкого Общественная служба новостей.

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