ABC: с актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

Прокуратура штата Нью-Мексико сняла c киноактера Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — говорится в заявлении адвокатов актера Люка Никаса и Алекса Спиро.

Ранее стало известно, что съемки фильма «Ржавчина» (Rust), которые были прерваны из-за того, что актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, будут возобновлены на текущей неделе.

По информации телеканала, основную часть съемок планируется возобновить в четверг, 20 апреля, на ранчо Йеллоустоун в американском штате Монтана. Болдуин и режиссер киноленты Джоэл Соуз вернутся на съемочную площадку.

В октябре 2021 года Алек Болдуин на съемках данного фильма случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера Джоэла Соусу из бутафорского оружия, заряженного боевым патроном. Ему были предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве.