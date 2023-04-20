Джессика Честейн объяснила, почему отказалась подписывать фанату книжку

Актриса Джессика Честейн на своей странице в социальной сети Twitter объяснила, почему не так давно отказалась подписывать книгу для фаната.

Видеоролик, в котором Честейн отказывается подписывать книгу Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго», стал вирусным. «Я не будут подписывать это, просто потому что я не имею к этому отношения», — сказала она.

В течение некоторого времени поклонники предполагают, что Честейн сыграет одну из героинь книги — Селию. Новое видео заставило их предположить, что актрисе не понравился сценарий. В Twitter Честейн объяснила, почему не подписала книгу. «Поклонники все время просят меня подписать книжки, к которым я не привязана никакими контрактами. Но это неправильно, как будто я присваиваю себе чью-то работу, вот потому я и говорю — не буду, потому что не имею к этому отношения. Это не значит, что мне не понравился сценарий», — объяснила она, попросив не вкладывать в видео лишних смыслов.

Netflix сейчас занимается разработкой сценария художественной книги о голливудских звездах.

Ранее Джессика Честейн заявила, что откажется сыграть Джеймса Бонда или его новую девушку.