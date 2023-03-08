Захарова заявила, что уехавшие из РФ артисты поливают грязью Родину от бессилия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уехавшие из России после начала СВО артисты — это люди, которые являются проблемой для самих себя. В новом выпуске шоу «Дайте сказать!» дипломат отметила, что такие деятели «поливают грязью» Родину от бессилия и злобы.

«Это колоссальная их внутренняя проблема. И не думайте, что если они громко кричат, то это от того, что они хорошо себя чувствуют. Очень часто они кричат и поливают грязью от бессилия, беспомощности, дикой злобы, разочарования, немощи, боли и отчаяния. Вот для меня это верный признак», — цитирует Захарову Life.ru.

Захарова указала, что оставшиеся в России артисты осознали важность исторического момента и поняли, что должны быть вместе с народом и своей страной. Они глубоко переживают, искренне к этому относятся и делают всё возможное для того, чтобы разделить общую судьбу со всеми, отметила Захарова.