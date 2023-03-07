Светлана Немоляева раскрыла уникальный талант Андрея Миронова

7 марта 1941 года появился на свет актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов. В день рождения артиста воспоминаниями о нем в беседе с ФАН поделилась актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Уникальным талантом Миронова она назвала способность сыграть любую роль.

«Я считаю, он принадлежал к тому типу актеров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно все. В любом проявлении он был роскошен. Мне безумно нравилась его совершенно невероятная работа в фильме «Обыкновенное чудо» у Марка Захарова, его выступления, где он и пел. Он прекрасно пел, танцевал», — отметила Немоляева.

Он добавила, что Миронову довелось жить в уникальную эпоху великих режиссеров и артистов.

Ранее Светлана Немоляева заявила, что против ремейков на советскую классику. По ее мнению, второй вариант никогда не повторит успех первого.