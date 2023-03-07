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На сцену театра в Екатеринбурге поставят ванну ради спектакля с Александром Петровым

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Максим Блинов/РИА «Новости»

На сцену Дворца молодежи в Екатеринбурге поставят ванну ради спектакля Александра Петрова «Планета Максимус». Об этом сообщает e1.ru.

Петров является автором, режиссером и исполнителем главной роли в постановке. Артист посвятил спектакль другу Максиму, который умер от рака в 2019 году. Во время выступления звезда залезет в ванну прямо в одежде. В райдере актера указано 400 литров дистиллированной воды, которую подогреют перед постановкой.

«Мне захотелось рассказать ее (историю) так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — поделился Петров.

Ранее Петров рассказал о реакции возлюбленной на интимные сцены с его участием.

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