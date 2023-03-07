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Алена Водонаева заявила, что не хочет брать инициативу в отношениях с мужчинами

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Телеграм-канал«VODA»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что не берет инициативу в отношениях с мужчинами.

Водонаева объяснила, она в жизни и так слишком много чего контролирует. В пример она привела семью, бизнес, недвижимость, быт, общественную жизнь и социальные сети. «Сейчас бы еще мужика контролировать и «брать неприступную крепость», — отметила блогерша.

Ведущая добавила, она говорит о всех видах романов — мимолетных, курортных и более серьезных.

Водонаева считает, в крепких союзах партнеры «тем более» должны соответствовать друг другу. «И когда он «не актив», он мне не соответствует», — объяснила звезда.

Ранее Водонаева назвала певицу Аллу Пугачеву «культурным наследием».

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