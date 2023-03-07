В Нижнем Новгороде отменили концерт украинского рэпера Andro

Концерт украинского рэпера Andro (настоящее имя Иоанн Жани Кузнецов) отменили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает местное издание «Нижегородская правда».

Выступление должно было пройти в Milo Concert Hall 8 марта и отменено по инициативе организатора. Приобретенные билеты, пообещал представитель организатора, можно вернуть.

Ранее в Нижнем Новгороде в 2023 году отменяли концерты Инстасамки, Елки, группы «Сплин». Также здесь был отменен концерт британской рок-группы Uriah Heep, отказавшейся от всей российской ветки гастролей. Uriah Heep должны были отправиться в юбилейный тур по России в честь 50-летия карьеры еще в 2020 году. Тогда гастроли перенесли из-за коронавирусных ограничений. В марте 2022 года рокеры заявили, что переносят свои концерты на весну 2023 года.