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Джордж Клуни может появиться в роли Бэтмена в фильме «Флэш»

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Kika Press/Global Look Press

Ведущие подкаста The Weekly Planet сообщили, что актер Джордж Клуни может сыграть в фильме «Флэш».

Один из ведущих рассказал, что Клуни, предположительно, появится в проекте в роли Бэтмена. Ранее вышел первый трейлер «Флэша», в котором Эзра Миллер вернулся к роли Барри Аллена (Флэша), а Майкл Китон и Бен Аффлек предстали в роли Бэтменов. В трейлере также показаны кадры из фильма «Человек из стали» 2013 года с Генри Кавиллом в роли Супермена.

Согласно сюжету предстоящего фильма «Флэш», главный герой намерен использовать свои силы, чтобы изменить временную шкалу и спасти свою мать, убитую годами ранее. Изменение временной шкалы меняет ситуацию к худшему.

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